В США полицейская машина вылетела на тротуар – пострадали восемь человек

Восемь человек, в их числе ребенок, пострадали в ДТП с полицейской машиной в Нью-Йорке, в США. Патрульный автомобиль вылетел на тротуар и врезался в пешеходов, передает телеканал Fox3.

Во второй половине дня 6 октября патрульные спешили на вызов и попытались объехать пробку на перекрестке. Но врезались в другой автомобиль, силой удара полицейскую машину вынесло на тротуар.

Медики доставили в больницу 10 человек, включая экипаж патрульной машины. Полицейские не пострадали, как и еще двое прохожих, отказавшихся от медпомощи. Среди пострадавших оказались пешеходы и люди из второй машины, участвовавшей в ДТП. Один из пострадавших – ребенок.

Как сообщал «Новый День», во время погони за пьяным нарушителем экипаж ГИБДД столкнулся с грузовиком. Двое полицейских получили травмы, один из них умер в больнице.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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