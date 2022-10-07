Двое погибли: в Лас-Вегасе мужчина бросился с ножом на прохожих

Мужчина с ножом напал на прохожих перед одним из казино в американском Лас-Вегасе. Он успел ранить восемь человек, двое умерли, еще трое в критическом состоянии, сообщает телеканал CNN.

По словам очевидцев, не было громких ссор или конфликтов, которые спровоцировали бы нападение. Мужчина просто подошел к ближайшему прохожему и ударил ножом. И так нападал на всех, кто встретился ему на пути.

Он успел ранить восемь человек, пока у него не выбили нож и не обездвижили до приезда полиции. Медики доставили всех пострадавших в больницу, но два человека умерли от полученных ран. Еще трое находятся в критическом состоянии, остальные стабильны.

По данным полиции, подозреваемому 30 лет, и он не местный. Мужчина орудовал обычным кухонным ножом. Среди пострадавших есть как туристы, так и местные жители. Полиция устанавливает их личности, чтобы связаться с родственниками.

Напомним, в Норвегии четыре человека пострадали при нападении неизвестного с ножом. Мужчина напал на прохожих.

Лас-Вегас, Наталья Рязанова

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