На аэродроме под Калугой взорвался беспилотник

На аэродроме под Калугой произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал беспилотный летательный аппарат.

Неопознанный беспилотник взорвался около взлетно-посадочной полосы на аэродроме вблизи поселка Шайковка.

Как сообщил глава региона Владислав Шапша, пострадавших в результате ЧП нет, инфраструктура не повреждена.

«Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», – сообщил губернатор.

Калуга, Зоя Осколкова

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