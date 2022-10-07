На аэродроме под Калугой взорвался беспилотник

На аэродроме под Калугой произошел взрыв. По предварительным данным, причиной стал беспилотный летательный аппарат.
Неопознанный беспилотник взорвался около взлетно-посадочной полосы на аэродроме вблизи поселка Шайковка.
Как сообщил глава региона Владислав Шапша, пострадавших в результате ЧП нет, инфраструктура не повреждена.
«Угрозы работе аэродрома тоже нет. На месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств случившегося», – сообщил губернатор.
Калуга, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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