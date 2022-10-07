В Приморье один ребенок погиб, второй пострадал в ДТП

Иномарка слетела с дороги в Ольгинском районе Приморского края. В итоге один ребенок погиб, еще один пострадал, рассказали в краевой прокуратуре.

Вечером 7 октября семья с двумя детьми попала в аварию. 21-летняя женщина за рулем Toyota Mark II не справилась с управлением, и машина слетела с дороги.

«Четырехмесячный ребенок погиб на месте, двухлетний ребенок госпитализирован, двое взрослых получили травмы различной степени тяжести», – пояснили в ведомстве.

Проводится проверка обстоятельств ДТП, которую прокуратура поставила на контроль.

Ранее под Тюменью ребенок погиб при ДТП. Иномарка въехала в кучу грунта и перевернулась, а из машины выбросило девочку. Она погибла.

Ольга, Наталья Рязанова

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