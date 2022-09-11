В ДТП под Тюменью погибла 4-летняя девочка из Югры

В ДТП под Тюменью погиб ребенок. Трагедия произошла в третьем часу ночи 11 сентября на 292-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень.

«Автомобиль «Тойота Королла» въехал в кучу грунта в месте дорожных работ по реконструкции трассы и опрокинулся. От удара из машины выбросило 4-летнюю девочку, она погибла. Предварительно, девочка перевозилась без детского автокресла», – рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В «Тойоте» ехала семья из Нижневартовского района Югры, люди возвращались из Башкирии домой. В ДТП травмированы 36-летний водитель и его 8-летний сын. Мама детей не пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются.

Тюмень, Ольга Федорова

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