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Суббота, 8 октября 2022, 12:39 мск

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ВСУ снова обстреляли территорию Белгородской области: есть раненые

Вооруженные силы Украины вновь открыли огонь по территории Белгородской области. В результате обстрелов, по предварительным данным, ранения получили двое местных жителей, в том числе 16-летняя девушка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Бирюч Валуйского городского округа. По предварительным данным ранена мирная жительница, девушка 16 лет. Бригада медиков выехала на место. О последствиях на земле данные уточняются», – уточнил глава Белгородской области в телеграм-канале.

Вместе с тем, как сообщил Гладков, сегодня украинские войска весь день обстреливали Щетиновку Белгородского района. «Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана», – сообщил губернатор.

Стоит отметить, что приграничные территории Белгородской области регулярно подвергают обстрелам со стороны Украины. Накануне было принято решение продлить до 22 октября «желтый» уровень террористической опасности.

Белгород, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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