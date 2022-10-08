Белгородская область третий раз за день подверглась обстрелам со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьем за день обстреле территории региона со стороны Украины. По его словам, на этот раз огнь был открыл по окраинам города Шебекино.

«Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте», – уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщал об обстрелах сел Бирюч Валуйского городского округа и Щетиновку Белгородского района. По предварительным данным, двое местных жителей получили ранения.

Стоит отметить, что приграничные территории Белгородской области регулярно подвергают обстрелам со стороны Украины. Накануне было принято решение продлить до 22 октября «желтый» уровень террористической опасности.

Белгород, Светлана Антонова

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