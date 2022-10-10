В Пакистане восемь детей погибли под рухнувшей крышей дома

Мать и восемь детей погибли, когда в их доме рухнула крыша. Глава семейства был на работе и единственный спасся, передает Associated Press.

Семья жила в доме из глины и дерева в городе Чилас на севере Пакистана. 9 октября крыша здания внезапно рухнула, погребя под собой детей в возрасте от двух до 12 лет и их мать. Соседи бросились на помощь и вызвали скорую, но спасти никого не удалось.

Спасатели два часа разбирали остатки дома, чтобы достать тела женщины, четырех мальчиков и четырех девочек. Власти страны выразили соболезнования в связи с инцидентом.

Как минимум 11 человек пострадали в результате обрушения шестиэтажного дома в китайском городе Тяньцзинь.

Чилас, Наталья Рязанова

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