В Китае рухнула многоэтажка, 11 человек пострадали

Как минимум 11 человек пострадали в результате обрушения дома в городе Тяньцзинь на севере Китая. Спасатели продолжают разбирать завалы, пишет Global times.

Утром 19 июля в шестиэтажном жилом доме случился взрыв, и несколько этажей здания обрушились. Спасатели сумели достать из-под завалов 11 человек. Большинство получили легкие повреждения, всем оказали помощь в ближайшей больнице.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Три человека считаются пропавшими без вести.

На месте также работают специалисты для установления причины происшествия. По предварительным данным обрушение могло стать результатов взрыва газа.

Как сообщал «Новый День», в Дели один ребенок погиб, еще двое и взрослый пострадали при обрушении жилого дома. Других пострадавших искали под завалами.

Тяньцзинь, Наталья Рязанова

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