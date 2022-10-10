Во Франции начались беспорядки в очередях за бензином

Длинные ряды автомобилей выстроились к заправочным станциям за пределами крупных городов во Франции. Проблемы с топливом вызвали беспорядки: мужчина получил ножевое ранение в споре за место в очереди.

Рабочие французских нефтеперерабатывающих заводов нефтяных гигантов TotalEnergies и ExxonMobil бастуют почти две недели. Они требуют повысить им зарплату и выделить процент из прибыли компаний в связи с резким подорожанием жизни в Европе. За это время объем производства НПЗ в стране упал более чем на 60%. Граждане запасаются горючим, по нескольку часов проводят в очередях к автозаправкам, пишет The Guardian.

В очередях происходят конфликты, которые иногда заканчиваются драками. Так, в Верхней Савойе 30-летний мужчина поспорил с другим автомобилистом из-за места в очереди и получил ножевое ранение. Пострадавшего отвезли в больницу, а его противника с ножом задержала полиция.

По данным издания, власти договорились с бастующими, и 9 октября на ряд АЗС доставили дополнительное топливо в бензовозах. Профсоюзы согласились 10 октября еще раз обсудить условия для окончания забастовок.

Напомним, аналитики предсказали, что энергокризис обойдется европейским странам более чем в триллион евро в виде прямых убытков или падения ВВП. Отказ от российского топлива вызовет волну банкротств предприятий и рост безработицы.

Париж, Наталья Рязанова

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