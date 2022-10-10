Под Воронежем два человека погибли в аварии с бензовозом

В Воронежской области столкнулись бензовоз и легковушка. В результате погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Столкновение произошло на федеральной трассе М-4 Дон в Бобровском районе. Из-за сильного удара оба автомобиля загорелись.

«Благодаря слаженным и смелым действиям пожарных областной противопожарной службы и МЧС России, удалось предотвратить серьезные последствия и не дать перекинуться огню на цистерну бензовоза», – говорится в сообщении ведомства.

Кабина грузовика выгорела полностью, лопнул бензобак и взорвались покрышки. По последним данным, в аварии погибли два человека.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»