Более 30 человек стали жертвами урагана «Джулия»

Более 30 человек погибли в странах Центральной Америки в результате урагана «Джулия». Больше всего жертв в Гватемале и Сальвадоре, передает Associated Press.

Ураган пришел на побережье Никарагуа утром 9 октября, а днем 10 октября прошел по Гватемале, Сальвадору, Колумбии и югу Мексики. До Панамы, Гондураса и Коста-Рики стихия дошла в виде сильных ливней, из-за которых закрыли некоторые автомагистрали.

В Гватемале погибли 14 человек, их них пятерых накрыло оползнем. Еще двое с травмами находятся в больнице, двое числятся пропавшими без вести. Около 1300 человек эвакуировались, потому что их дома затопило.

В Сальвадоре погибли девять человек. Семерых в разных местах придавило рухнувшими строениями, один погиб под упавшим деревом, еще одного унесло течением. Эвакуированы порядка тысячи человек.

В Гондурасе жертвами урагана стали четыре человека, в их числе ребенок, в Никарагуа один погибший, в Панаме – двое.

Напомним, в американском штате Флорида более 100 человек погибли в результате урагана «Иен».

Гватемала, Наталья Рязанова

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