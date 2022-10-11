Спецслужбы задержали двух боевиков из банд Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со следователями задержали бывших боевиков банды Шамиля Басаева и Хаттаба, напавших на псковских десантников. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ совместно с СК РФ ... в Нефтекумске Ставропольского края и Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника», – говорится в сообщении.

В Следственном комитете добавили, что задержанным предъявлены обвинения по ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих). Следствие ходатайствует перед судом об их аресте.

«Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается», – отметили СКР.

Ставрополь, Зоя Осколкова

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