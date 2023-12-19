В Дагестане задержали бывшего члена банд Басаева и Хаттаба

Спецслужбы задержали в Дагестане бывшего участника банд Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Республики Дагестан – гражданина России Магомедова Ибрагима, 1973 года рождения, не понесшего за это уголовного наказания», – говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали в селе Новосаситли Хасавюртовского района. Ему предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ.

В августе 1999 года не менее 1 тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на Ботлихский район Дагестана «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ». Тогда погибли десятки людей. Следователи продолжают устанавливать всех участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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