На Кавказе задержали участника банды Басаева и Хаттаба

В Карачаево-Черкесии задержали участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба, который причастен к убийству 15 российских военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ РФ.

«В Ногайском районе Карачаево-Черкесской республики задержан гражданин России Джумагишиев Абдуллялим, 1981 года рождения, в отношении которого сформирована неопровержимая доказательная база его участия в вооруженном нападении бандформирований Басаева и Хаттаба на военнослужащих ВС РФ в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чечни», – говорится в сообщении.

Фигуранту предъявили обвинения по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время он находится под стражей.

Столкновение у Червленной произошло в 1999 году. Тогда боевики Басаева и Хаттаба из засады напали на колонну военнослужащих. В бою погибли 15 военных, 28 получили ранения.

Черкесск, Зоя Осколкова

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