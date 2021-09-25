Задержаны участники нападения на Дагестан из банды Басаева и Хаттаба

Следственный комитет РФ сообщил о задержании еще двух членов банды террористов Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастных к нападениям на села Ботлихского района Дагестана в 1999 году. Это выходцы из Ставропольского края – Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев, говорится в сообщении ведомства.

Задержанным вменяются ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

Елакаев и Мусаев в середине июля 1999 года вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба, а затем приняли участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

В августе 99-го не менее 1 тыс. боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на Ботлихский район Дагестана «в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ, отметили в ведомстве. Тогда погибли 33 человека, еще 34 пострадали.

Следователи продолжают устанавливать всех участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.

Напомним, в апреле этого года в Краснодарском крае задержали участника банды Басаева и Хаттаба Александра Пономаренко.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.09.21

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