Сибиряк избивал и морил голодом маленького сына

Житель села Довольное в Новосибирской области систематически издевался над пятилетним сыном: избивал мальчика, морил голодом. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела и приготовил для передачи в суд.

По версии следствия, истязания происходили с марта 2020 года до мая 2022 года. 32-летний подозреваемый увлекался спиртным, а когда пьянел, принимался измываться над ребенком. Он заворачивал мальчика в плед, чтобы не оставались следы, и избивал. Ребенка не выпускали из дома, морили голодом и запрещали ходить в туалет.

Сообщение об истязаниях подала мать мальчика, рассказали в управлении СКР по региону. Подозреваемого арестовали на время расследования, мужчина полностью признал вину. Его обвинили в истязании несовершеннолетнего в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), и его дело готово для передачи в суд.

Ранее житель Барнаула стал фигурантом уголовного дела из-за того, что морил голодом, бил и держал на цепи 11-летнего сына.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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