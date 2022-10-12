Ушел из жизни 46-летний депутат Госдумы Николай Петрунин

Скончался первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин. Депутату от «Единой России» было 46 лет. Он умер после тяжелой болезни, сообщает «Дума ТВ». По данным тульских СМИ, парламентарий длительное время боролся с коронавирусом.

Николай Петрунин представлял в Госдуме Тульскую область с 2016 года. В октябре прошлого года получил пост первого зампредседателя думского комитета по энергетике. В 2018 году был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с кончиной депутата.

Москва, Наталья Петрова

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