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Среда, 12 октября 2022, 13:34 мск

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Над Белгородом сработала ПВО

Белгородские телеграм-каналы сообщают о работе системы противовоздушной обороны в небе над областным центром. Жители Белгорода в социальных сетях также пишут о работе ПВО. Официальной информации пока не поступало.

«Только что все услышали несколько громких звуков. Судя по ним и фото читателей, сработало ПВО», – говорится в сообщении телеграм-канала «Белгород №1».

Telegram: Работа ПВО над Белгородом

Местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых, по их утверждению, запечатлена работа системы ПВО над Белгородом.

Как отмечает Baza, в небе над Белгородской областью сбиты несколько беспилотников. Официальных комментариев пока нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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