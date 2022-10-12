Над Белгородом сработала ПВО

Белгородские телеграм-каналы сообщают о работе системы противовоздушной обороны в небе над областным центром. Жители Белгорода в социальных сетях также пишут о работе ПВО. Официальной информации пока не поступало.
«Только что все услышали несколько громких звуков. Судя по ним и фото читателей, сработало ПВО», – говорится в сообщении телеграм-канала «Белгород №1».
Telegram: Работа ПВО над Белгородом
Местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых, по их утверждению, запечатлена работа системы ПВО над Белгородом.
Как отмечает Baza, в небе над Белгородской областью сбиты несколько беспилотников. Официальных комментариев пока нет.
Белгород, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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