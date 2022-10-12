Пассажиры поколотили авиадебошира за задержку рейса

Самолет компании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в индонезийскую Джакарту совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту. Другие пассажиры набросились на него из-за задержки прилета.

Гражданин Индонезии решил провести полет в подпитии, но его поведение не понравилось бортпроводнику. Мужчине сделали замечание и попросили не нарушать общественный порядок. В ответ пассажир избил бортпроводника.

Капитан сообщил о происшествии диспетчеру и запросил экстренную посадку. Лайнер направили в аэропорт Медан в Индонезии.

Прибытие в Джакарту из-за этого задержалось, и пассажиры выместили на дебошире свое недовольство. На момент прибытия авиадебоширу потребовалась помощь врачей, а также к самолету вызвали полицию, пишут «Вести.ру».

Бортпроводникам пришлось связать буйного пассажира на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск. Дебошир буянил и нецензурно отвечал на попытки бортпроводников его успокоить.

Джакарта, Наталья Рязанова

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