В Дагестане восемь человек пострадали в ДТП с коровой

Восемь человек пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с коровой. Транспорт слетел в дороги в Кумторкалинском районе, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Авария случилась около 18:00 часов 12 октября на 462-м км автодороги «Астрахань – Махачкала». «газель» с пассажирами врезалась в корову, стоявшую на трассе. От силы удара машины слетела с дороги и перевернулась.

«Водитель и семь пассажиров автомобиля с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Погибших в ДТП нет», – рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и личности пострадавших.

Ранее на выезде из Махачкалы КАМАЗ с неисправными тормозами врезался в маршрутную «Газель», а потом еще в три автомобиля. Пять человек погибли, семеро пострадали.

Махачкала, Наталья Рязанова

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