Разрушен верхний этаж: в Белгороде многоэтажка получила повреждения после обстрела ВСУ (ФОТО)

В Белгороде во время обстрела со стороны украинских военных пострадал многоэтажный жилой дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина», – написал глава региона. Гладков добавил, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея №32. «Пока информации о погибших и пострадавших нет», – отметил он.

В свою очередь, мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что повреждения получил дом по адресу ул. Губкина, 42г. Градоначальник выехал на место инцидента. По словам, на месте происшествия работают все оперативные службы.

В районе 12:40 на многоэтажку на улице Губкина упал «неопознанный объект» после работы ПВО, сообщил глава города в видеообращении, опубликованном в Telegram. «Сейчас на месте видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент сведений о пострадавших нет», – отметил мэр.

Власти разворачивают оперативный штаб на месте инцидента. Сотрудники городского управления по ЧС, регионального управления МЧС и представители управляющей компании проводят поквартирный обход. По словам Иванова, жители пострадавшего дома будут расселены в гостиницу.

Очевидцы публикуют в соцсетях и телеграм-каналах города фото пострадавшей от удара ВСУ многоэтажки и видео с места происшествия. На кадрах видно, что повреждения получил верхний этаж здания. Кроме того, обрушилась часть фасада дома. Обломки упали на припаркованные автомобили. По утверждению очевидцев, на многоэтажку упали обломки ракеты.

Telegram: Пострадавшая от обстрела многоэтажка в Белгороде

Добавим, что обстрелу со стороны ВСУ сегодня также подверглось село Красное Шебекинского городского округа. Об этом позднее сообщил глава Белгородской области. «По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Есть разрушения на территории школы», – отметил губернатор, добавив, что школа находится на дистанте. Глава региона также сообщил, что оперативные службы и глава муниципалитета продолжают подомовой обход.

Надо отметить, что в последнее время Белгород и приграничные районы ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Украины. Вечером 12 октября после работы системы ПВО на 15 улицах областного центра в районе Харьковской горы и в юго-восточной части города обнаружены осколки. Повреждения получили пять автомобилей. В пяти частных домах выбиты или лопнули окна. Помимо этого, в ТЦ «Спутник Стиль» выбито несколько окон, пострадали навесные потолки, сообщил мэр города.

Белгород, Наталья Петрова

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