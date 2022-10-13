Сибиряк заживо сжег жену и двухлетнюю дочь

Житель Иркутской области поджег дом, где находилась его семья. В результате погибли его жена, двухлетняя дочь и родственник. Возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Страшный случай произошел в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района в ночь на 12 октября. По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил дом изнутри легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Находившиеся внутри жилища 34-летняя жена, дочь возрастом 1 год 8 месяцев и 57-летний родственник не смогли выбраться из дома и погибли.

По данному факту расследуется дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего).

Сегодня днем неподалеку от села найдено тело главы семейства. Предположительно мужчина умер от ожогов, полученных на пожаре.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Иркутск, Наталья Петрова

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