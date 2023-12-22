российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 декабря 2023, 11:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Сибири сжег жену на почве ревности

Житель Омской области обвиняется в убийстве супруги. Мужчине не понравилось, что его благоверная поздно вернулась домой, он ее поджег.

Трагедия произошла в селе Цветнополье. 51-летний мужчина облил жену бензином и поджег. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина выбежала на улицу и пыталась потушить огонь в емкости с водой, тогда ревнивец начал ее топить. Потерпевшей удалось добежать до магазина и попросить о помощи.

Женщину госпитализировали с ожогами головы, лица, шеи и туловища. Через несколько дней пациентка скончалась. Было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Муж свою вину не признал и заявил, что случайно облил жену бензином, когда курил сигарету. Однако его слова опровергли собранными ходе следствия доказательствами. Дело в скором времени будет передано в суд для вынесения приговора.

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Амурчанка заживо сожгла мужа из-за пьяной ссоры / Сибиряк заживо сжег жену и двухлетнюю дочь / Жителя Алтайского края, который заживо сжег жену, приговорили к 13 годам тюрьмы / Житель Бурятии заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида

Метки / Убийства

Пражского стрелка подозревают в убийстве еще трех человек / Житель Канады рассылал яд по всему миру желающим покончить с собой / В Дагестане сын убил отца и спрятал тело в сарае / В Швейцарии два человека погибли при стрельбе / В Брянске школьница расстреляла учеников, Путин объявил об участии в выборах, Берлин открестился от союзничества с Киевом – большие итоги недели от РИА «Новый День» / СКР расследует гибель подростка под обстрелом ВСУ в Горловке / Житель Башкирии в ярости задушил и расчленил знакомую / Хабаровчанка забила знакомую табуретом из-за сломанной раковины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,