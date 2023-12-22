Житель Сибири сжег жену на почве ревности

Житель Омской области обвиняется в убийстве супруги. Мужчине не понравилось, что его благоверная поздно вернулась домой, он ее поджег.

Трагедия произошла в селе Цветнополье. 51-летний мужчина облил жену бензином и поджег. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина выбежала на улицу и пыталась потушить огонь в емкости с водой, тогда ревнивец начал ее топить. Потерпевшей удалось добежать до магазина и попросить о помощи.

Женщину госпитализировали с ожогами головы, лица, шеи и туловища. Через несколько дней пациентка скончалась. Было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Муж свою вину не признал и заявил, что случайно облил жену бензином, когда курил сигарету. Однако его слова опровергли собранными ходе следствия доказательствами. Дело в скором времени будет передано в суд для вынесения приговора.

Омск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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