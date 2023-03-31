Житель Бурятии заживо сжег бывшую жену и ее отца-инвалида

Жительница Бурятии и ее отец-инвалид погибли при пожаре в деревянном доме. Следователи подозревают, что бывший муж из ревности запер бывших родственников в горящей квартире.

Пожар случился в ночь на 31 марта в селе Итанца Прибайкальского района. По данным МЧС, огонь распространился на две квартиры в жилом доме на восемь квартир. Когда пожар потушили, во время проверки квартир пожарные нашли тела двух человек.

По версии следствия, 30-летний мужчина пришел домой к бывшей жене и увидел, что у нее новый сожитель. Из ревности подозреваемый пожег одежду в прихожей, вышел и подпер дверь в квартиру. Сожитель сумел выбраться в окно, а женщина и ее отец погибли в огне.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом. Задержан 30-летний бывший супруг покойной женщины. После допроса будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

В Алтайском крае мужчина устроил поджог дома своих знакомых. Поводом стала ссора. В результате погибли три человека.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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