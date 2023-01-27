В Алтайском крае при поджоге погибли три человека

В Алтайском крае мужчину подозревают в поджоге дома, где погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено накануне вечером в городе Рубцовск. На вызов о пожаре прибыли сотрудники МЧС и после тушения обнаружили тела троих погибших: 36-летней хозяйки дома, ее 64-летней матери и их 34-летнего знакомого.

По версии следствия, сожитель хозяйки поссорился с ней, облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и сбежал. Женщина, увидев огонь, успела спасти своих двоих детей и пыталась потушить пожар, но не смогла выбраться из горящего здания.

Уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом). Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Барнаул, Зоя Осколкова

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