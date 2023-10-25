Амурчанка заживо сожгла мужа из-за пьяной ссоры

Жительница Амурской области стала фигурантом уголовного дела об убийстве мужа. Мужчина заживо сгорел вместе с домом после пьяной ссоры, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

ЧП случилось в селе Мазаново 1 января. По версии следствия, супруги крепко выпили и разругались. 43-летняя женщина принесла бутылку с бензином, облила мужа и подожгла. Сама она убежала, а пламя перекинулось на вещи, и дом сгорел.

Эксперт выяснил, что мужчина умер на месте от болевого шока из-за ожогов. Амурчанку обвинили в убийстве мужа с особой жестокостью и поджоге, уничтожившем чужое имущество.

Следователи отметили, что обвиняемая уже была судима за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью. Прокурор утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения.

Суд в Алтайском крае приговорил к 13 годам колонии местного жителя, который заживо сжег жену. Мужчина на суде утверждал, что супруга подожгла себя сама.

Благовещенск, Наталья Рязанова

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