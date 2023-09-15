Жителя Алтайского края, который заживо сжег жену, приговорили к 13 годам тюрьмы

Мужчина, который заживо сжег жену, приговорен к 13 годам колонии строгого режима. Преступник свою вину не признал и утверждал, что супруга сама себя подожгла. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Ссора между супругами произошла летом прошлого года. Пара приехала на заработки из Казахстана. В ходе конфликта мужчина облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Женщину госпитализировали с обширными ожогами, от полученных травм она скончалась. При этом муж уверял, что он не виноват, а погибшая сама себя подожгла.

«Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора уроженцу Республики Казахстан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)", – говорится в сообщении СКР. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Барнаул, Зоя Осколкова

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