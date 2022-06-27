Мигрант из Казахстана облил возлюбленную бензином и поджег ее

В Алтайском крае приехавший на заработки мужчина заживо сжег свою возлюбленную. При этом сам он также получил ожоги.

Инцидент произошел в Белокурихе. Пара приехала в Россию из Казахстана, 43-летний мужчина работал водителем, а его 37-летняя сожительница – маляром. 24 июня между ними произошел конфликт, который закончился трагедией. Мужчина облил возлюбленную горючей жидкостью и поджог ее.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 80% тела, от полученных травм она скончалась на следующий день, сообщает региональное управление СКР.

Сам поджигатель также пострадал. Он получил ожоги второй степени, теперь ему предстоит операция. Кроме того, мужчина стал фигурантом уголовного дела по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Барнаул, Зоя Осколкова

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