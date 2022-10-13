В Пакистане 17 человек погибли в загоревшемся автобусе

Автобус с пассажирами загорелся на юге Пакистана. В результате от ожогов погибли 17 человек, 10 пострадали, пишет Reuters.

Инцидент случился в ночь на 13 октября на дороге между городами Карачи и Хайдарабад. Автобус перевозил жителей, пострадавших от наводнения, которые возвращались в свои дома из центров размещения. По данным полиции, возгорание началось в задней части автобуса, и пламя быстро распространилось по салону.

В автобусе находились 35 человек, некоторые успели выпрыгнуть через окна. Несколько человек сгорели заживо. Всего от ожогов погибли 17 человек. Десять пострадавших выжили, ими занимаются врачи.

Полиция выясняет причину возгорания. По их данным, перевозка была не плановая, автобус принадлежал частному лицу.

На трассе в Тюменской области сгорел пассажирский автобус. Пассажиры и водитель успели спастись.

Карачи, Наталья Рязанова

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