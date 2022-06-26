На трассе между Тюменью и Курганом сгорел пассажирский автобус

На трассе в Тюменской области 26 июня сгорел пассажирский междугородний автобус. Он двигался по маршруту Тюмень – Курган. Возгорание произошло в 5 км от села Исетское.

«Сообщение о пожаре поступило в 13 часов 42 минуты. В настоящее время пожар ликвидирован, 22 пассажира убыли в с. Исетское попутным автотранспортом», – сообщили в управлении МЧС по Тюменской области. В результате ЧП погибших и пострадавших нет.

На тушение пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава регионального управления МЧС.

Тюмень, Ольга Федорова

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