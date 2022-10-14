В Коми стая собак бросилась на малышей на детской площадке

Стая бродячих собак напала на детей, игравших на детской площадке во дворе одного из домов Ухты. Семилетней девочке потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Коми.

Днем 13 октября стая собак налетела на детскую площадку, где играли маленькие дети. Прохожие среагировали на детские крики и отогнали животных. Некоторые дети отделались испугом, одну девочку сильно искусали.

«С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована, ей оказана медицинская помощь. По данному факту организована доследственная проверка», – пояснили в ведомстве.

Следователи также дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.

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Ухта, Наталья Рязанова

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