российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 09:55 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Коми стая собак бросилась на малышей на детской площадке

Стая бродячих собак напала на детей, игравших на детской площадке во дворе одного из домов Ухты. Семилетней девочке потребовалась госпитализация, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Республике Коми.

Днем 13 октября стая собак налетела на детскую площадку, где играли маленькие дети. Прохожие среагировали на детские крики и отогнали животных. Некоторые дети отделались испугом, одну девочку сильно искусали.

«С телесными повреждениями малолетняя была госпитализирована, ей оказана медицинская помощь. По данному факту организована доследственная проверка», – пояснили в ведомстве.

Следователи также дадут уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.

В Сочи четырехлетняя девочка погибла после нападения собак породы питбультерьер.

Ухта, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,

,