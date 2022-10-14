В Мали подорвался автобус с пассажирами

Автобус наехал на взрывное устройство в африканской Республике Мали. Более 60 человек убиты и ранены, передает AFP.

Инцидент случился на дороге между поселениями Бандиагара и Гундака. 11 человек погибли на месте, еще 53 получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в больницу, ими занимаются врачи.

Напомним, в Пакистане загорелся автобус с пассажирами. От ожогов погибли 17 человек, 10 пострадали.

Москва, Наталья Рязанова

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