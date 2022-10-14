Система ПВО вновь сработала над Белгородом (ФОТО)

В небе над Белгородом вновь раздаются звуки взрывов. Горожане публикуют в соцсетях фотографии, на которых видны следы от ракет в небе.

Telegram: Следы ракет в небе

Оперштаб Белгородской области сообщил, что над территорией региона работает ПВО Минобороны. Там отметили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, и пообещали сообщить, если будут выявлены какие-либо разрушения.

Накануне в результате обстрела ВСУ был поврежден верхний технический этаж 16-этажного жилого дома улице Губкина и две квартиры. Обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

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