российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 15:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО вновь сработала над Белгородом (ФОТО)

Фото: Минобороны РФ

В небе над Белгородом вновь раздаются звуки взрывов. Горожане публикуют в соцсетях фотографии, на которых видны следы от ракет в небе.

Telegram: Следы ракет в небе

Оперштаб Белгородской области сообщил, что над территорией региона работает ПВО Минобороны. Там отметили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, и пообещали сообщить, если будут выявлены какие-либо разрушения.

Накануне в результате обстрела ВСУ был поврежден верхний технический этаж 16-этажного жилого дома улице Губкина и две квартиры. Обошлось без пострадавших.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,