Минобороны: 11 человек погибли и 15 ранены при теракте на полигоне в Белгородской области

Двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, в результате погибли 11 человек, еще 15 ранены. Об этом сообщило Минобороны России вечером в субботу. Нападавшие уничтожены ответным огнем.

«15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт», – заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

«В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении. На месте работают правоохранительные органы.

На данный момент известно, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о массовом убийстве (ст. 105 УК РФ), пишет газета «Коммерсантъ», отмечая, что может добавиться статья 205 УК РФ о теракте.

По информации телеграм-канала Mash, в результате теракта погибли добровольцы из Брянской области.

Добавлено. Утром 16 октября с видеообращением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования семьям погибших. «Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами», – сказал глава региона. Гладков сообщил, что всем раненым оказывается помощь: «Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах». Он добавил, что жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет.

Москва, Наталья Петрова

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