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Воскресенье, 16 октября 2022, 12:28 мск

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Враг разбит: власти Херсонской области заявили об отражении атаки ВСУ

Благодаря слаженным действиям российских войск подразделения украинской армии разбиты на Херсонском направлении при попытке наступления 15 октября. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские военные «после вчерашнего «наступления» зализывают раны и собирают тела «героев».

По оценке Стремоусова, ситуация на линии обороны в Херсонской области находится под контролем, передает РИА «Новости».

Накануне чиновник заявлял, что ВСУ начали активное наступление в Херсонской области на Бериславском направлении.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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