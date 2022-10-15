ВСУ начали активное наступление в Херсонской области – местные власти

Украинские войска начали наступление в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем телеграм-канале. По его словам, одно из направлений наступления врага – дорога Дудчаны-Берислав. Он подчеркнул, что ВС РФ готовы к отражению всех атак.

«Есть информация, что укронацисты сегодня попытались начать наступление в районе Дудчаны, в направлении Берислава. Было произведено несколько обстрелов. В Бериславе на данный момент тихо, без каких-либо жестких сложных моментов. Пока ничего не наблюдаем такого жесткого, но смотрим, что в течение дня будет развиваться», – сказал Стремоусов в видеобращении. Чиновник добавил, что «линия обороны работает, все под контролем».

Позже он сообщил, что активная фаза наступления ВСУ на Херсонщине началась. «На сегодняшний момент активная фаза наступления ВСУ, которую мы ожидали, она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована российской армией. Тогда было «задвухсочено» около 3 тысяч укронацистов и наемников», – сказал Стремоусов в эфире «Соловьев.Live» в субботу. По его словам, для украинских сил главная задача – Херсон как областной центр. «Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область – это полноценный субъект РФ», – подчеркнул он.

Вместе с тем, Стремоусов призвал жителей правого берега Днепра забрать детей и временно выехать в другие регионы РФ. Нужно «дать возможность военным разобраться с укронацистами, которые пытаются на сегодняшний момент прорваться на Херсон», – заявил Стремоусов.

Напомним, 13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие российские регионы ради их безопасности, «так как украинские военные ежедневно обстреливают херсонские города». В тот же день вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России поможет в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России.

Херсон, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»