В подмосковном Щелково ночью подожгли военкомат

В России зафиксирована очередная попытка поджога военкомата. В подмосковном Щелково неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно военного комиссариата, расположенного на Центральной улице, сообщает Baza. В результате поджога в одном из кабинетов на первом этаже здания вспыхнул пожар.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в ночь на 16 октября.

Надо отметить, что это уже вторая атака на военкомат в Щелково. До этого поджечь здание пытались в мае.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся нападений. По его словам, по всей стране военкоматы включены в маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны. Парламентарий отметил, что есть случаи задержания тех, кто пытался бросить коктейли Молотова в здание военного комиссариата.

Москва, Наталья Петрова

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