На Камчатке два человека насмерть разбились на параплане

Два человека погибли днем 17 октября при падении параплана на Камчатке. Следователи возбудили уголовное дело, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Тела погибших и искореженный аппарат нашли в поле около поселка Заозерный недалеко от столицы края. Предварительно, параплан совершал прогулочный полет, и при заходе на посадку возникли проблемы. Окончательные выводы о причине аварии сделают следователи.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», – пояснили в ведомстве.

Ранее в Омской области два человека разбились на параплане.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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