ВСУ нанесла удар по важной для ЗАЭС инфраструктуре

Киевский режим обстрелял важные для работы и безопасности Запорожской АЭС объекты. Повреждено оборудование в цехах завода «Энергомаш», производивших оборудование для станции, сообщает РИА Новости.

Украинская артиллерия ведет обстрел технических и административных зданий станции, ТЭС. Цеха «Энергомаша» получили «критические повреждения». Точность стрельбы корректируют с помощью БПЛА.

В ночь на 14 октября российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской АЭС. В бухте Каховского водохранилища около Осокоровки уничтожено более 50 украинских военных, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре БМП.

Запорожская АЭС перешла под контроль российских сил в марте. По итогам референдума 23-27 сентября Запорожская область вошла в состав РФ. Но все это время украинские войска продолжают регулярно обстреливать территорию АЭС, Энергодар и соседние села.

Энергодар, Наталья Рязанова

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