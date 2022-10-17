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NewDayNews.ru

Понедельник, 17 октября 2022, 11:51 мск

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СМИ: хакеры массово атаковали магазины с военной экипировкой

Российские интернет-магазины с военным снаряжением пережили мощную DDoS-атаку после объявления частичной мобилизации. Некоторые сайты не устояли, и компании понесли убытки, передает «Вести.ру».

Специалисты компании StormWall установили, что атакам подверглись более 70 интернет-магазинов в 10 субъектах РФ. Мощность атак доходила до 100 тыс. запросов в секунду. У сайтов многих магазинов не было защиты на подобный случай, и они были выведены из строя.

В StormWall предположили, что за атаками стояли «мотивированные хактивисты», связанные с украинской «IT-армией».

Летом 2022 года количество слитых в открытый доступ баз данных российских компаний удвоилось по сравнению с весной. В сеть за три летних месяца попало 140 баз, и только в августе было 100 случаев.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм,