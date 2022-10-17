Под Тверью цепной пес загрыз пенсионерку

В Тверской области пожилая женщина погибла после нападения собаки. Об этом сообщает региональное управление СКР.
Трагедия произошла накануне вечером. Тело женщины 1941 года рождения обнаружили во дворе дома в Торжке.
«На указанной территории содержалась на цепи собака, принадлежащая другой женщине. Собака напала на пенсионерку. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте», – говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев, назначено проведение экспертиз.
Тверь, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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