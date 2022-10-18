Число жертв ЧП в Ейске выросло до 13 человек

Спасатели нашли под завалами многоквартирного дома в Ейске тела еще 10 человек. Общее число погибших увеличилось до 13 человек. Из 19 пострадавших четверо покинули больницу, четверо находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, вечером 17 октября при наборе высоты на многоквартирный дом упал самолет Су-34. Из-за розлива топлива случился пожар. Первоначально сообщалось о трех погибших, позже – о шести, но поисково-спасательная операция продолжалась.

«В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», – говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России.

Четверо пострадавших с легкими повреждениями получили медицинскую помощь и покинули больницу. Остальные остались под надзором врачей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

«Четверо – на искусственной вентиляции легких в связи с тяжелыми ожогами, тяжелым состоянием. Сейчас в Ейской ЦРБ находятся 11 пациентов. Четверо детей находятся на лечении. Все сейчас в состоянии легкой степени тяжести и удовлетворительной», – сказал министр на расширенном заседании оперативного штаба в Ейске.

Тяжелых пациентов на вертолете доставили в краснодарскую краевую больницу.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подтвердил, что все пострадавшие от ЧП могут прийти во временные пункты размещения, где их обеспечат питанием. По данным МЧС, свыше 360 человек были эвакуированы, еще 68 были спасены из пострадавшего здания.

Прокуратура Краснодарского края организована проверка по факту падения самолета. Прокурор края Сергей Табельский выезжал на место происшествия для координации деятельности экстренных служб и правоохранительных органов. Главное военное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Ейск, Наталья Рязанова

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