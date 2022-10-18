В Петербурге мальчик оказался в тяжелом состоянии после школьной драки

В Санкт-Петербурге скорая забрала 11-летнего мальчика в тяжелом состоянии после школьной драки. Полиция проводит проверку по факту инцидента в учебном заведении, сообщили в ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Полиции о происшествии с ребенком сообщили сотрудники детской городской больницы. Рано утром 17 октября к ним доставили шестиклассника в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали несколько травм живота.

Оказалось, драка случилась утром 14 октября в школе. Во время перепалки между одноклассниками один мальчик ударил другого кулаком в живот. Пострадавший признался, что у него сразу начались боли, но он терпел все выходные.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Ранее в Вологде одноклассники били и душили 12-летнего мальчика, пока он не потерял сознание. Врачи нашли у него сотрясение головного мозга и множественные гематомы.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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