В Бурятии мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над дочерью, устроил перестрелку с полицией

Житель Бурятии устроил перестрелку с полицией, прибывшей по сигналу об изнасиловании. Правоохранители сумели задержать подозреваемого только после его ранения, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Днем 17 октября 37-летний житель улуса в Закаменском районе злоупотребил алкоголем и изнасиловал малолетнюю дочь. Девочка вызвала полицию, но, когда наряд приехал, подозреваемый не захотел сдаваться: вышел на крыльцо с ружьем и начал стрелять в полицейских.

Сотрудники убеждали его бросить оружие и сделали предупредительный выстрел, но мужчина не внял.

«После неоднократных предупреждений сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник получил огнестрельное ранение бедра. Ему оказана первая медицинская помощь, он доставлен в медучреждение», – рассказали в ведомстве.

Нерадивого отца допросили в больнице, и он полностью признал вину. Следователи предъявили ему обвинения в изнасиловании потерпевшей младше 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

«В настоящее время мужчина находится в больнице под охраной сотрудников полиции. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в управлении Следственного комитета по Республике Бурятия.

В Москве взят под стражу 30-летний мужчина за изнасилование своей шестилетней дочери.

Улан-Удэ, Наталья Рязанова

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