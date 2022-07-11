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Понедельник, 11 июля 2022, 16:26 мск

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Житель Москвы изнасиловал свою 6-летнюю дочь

В столице взят под стражу 30-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании собственной шестилетней дочери. Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

«По данным следствия, в июне 2022 года фигурант, находясь в квартире, расположенной на территории Савеловского района города Москвы, изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении малолетней дочери 2016 года рождения. В ходе допроса мужчина признал вину частично, ему будет назначена и проведена психолого-психиатрическая экспертиза», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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