В Канаде зарезали помогавшую бездомным сотрудницу полиции

Неизвестный напал на сотрудницу канадской полиции и пырнул ее ножом. 31-летняя женщина умерла в больнице, передает телеканал CTV.
Шаэлин Янг была членом группы по работе с бездомными и людьми с психическими расстройствами. По данным полиции, инцидент случился в парке в канадской провинции Барнаби. Полицейских вызвали из-за поставленной на газоне палатки. Пока они пытались уговорить мужчину переехать из парка в другое место, тот бросился на них с ножом.
Янг получила несколько ран, но и нападавший был ранен из табельного оружия. Сотрудницу доставили в больницу, но врачи не сумели ей помочь, и женщина умерла. Напавшего разыскивают.
Ранее в Канаде случилось несколько нападений с ножом. В городе Эдмонтон мужчина убил одного прохожего и ранил двух, после чего скрылся.
Ванкувер, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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