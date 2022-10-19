Атаковали на 30 катерах: ВС РФ не дали украинскому десанту захватить Запорожскую АЭС

Украинские диверсионные группы на 30 катерах попытались высадить десант в районе Энергодара и захватить Запорожскую АЭС. Атаку отбили, бой длился больше трех часов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. До этого украинская армия обстреляла Энергодар из ракетных комплексов HIMARS. Удары были нанесены по администрации города и по объектам гражданской инфраструктуры, в том числе по подстанции. В результате город полностью обесточен, заявили власти Энергодара.

По словам Рогова, в ночь на среду, 19 октября, с южного района города Запорожья и других направлений вышли не менее 30 десантных катеров с «боевиками сил специальных операций», передает РИА «Новости». С ними также «шло большое груженое судно», – добавил он.

ВСУ сначала обстреляли Энергодар, после чего «началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС», – рассказал Рогов. По его словам, бой шел не менее 3,5 часов. В итоге попытка высадки десанта была отбита, отметил он.

По данным администрации Энергодара, пострадавших в результате обстрела нет. Глава администрации города Александр Волга сообщил, что в результате повреждения подстанции «Луч» Энергодар остался без света. Кроме того, серьезные повреждения получил мост на въезде в город.

Надо отметить, Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС, регулярно подвергается артобстрелам со стороны ВСУ в последние 2,5 месяца.

Москва, Наталья Петрова

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