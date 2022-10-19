ВС РФ уничтожили пытавшийся захватить ЗАЭС украинский десант – Минобороны

Минобороны России сообщило об уничтожении российскими войсками украинского десанта, пытавшегося захватить Запорожскую атомную станцию. Потери украинских сил составили более 90 военных убитыми, разбиты 14 лодок.

«Сегодня около 4 утра противник силами до двух рот предпринял очередную попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции», – говорится в заявлении ведомства.

Украинские военные задействовали 37 лодок и катеров, в том числе 12 тяжелого и 25 легкого типов.

Благодаря активным действиям российских военнослужащих, охранявших внешний периметр ЗАЭС, «десант противника уничтожен», – отметили в ведомстве.

«Потери ВСУ составили более 90 украинских военнослужащих и 14 лодок. Остатки десанта артиллерийским огнем были рассеяны в акватории Каховского водохранилища», – говорится в заявлении.

Ранее сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что ВСУ попытались высадить на 30 катерах десант в Энергодаре с целью захвата Запорожской АЭС, бой длился больше трех часов, атака была отбита.

Москва, Наталья Петрова

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