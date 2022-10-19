Более 100 мигрантов застряли на необитаемом острове около Пуэрто-Рико

Более 100 человек оказались на необитаемом острове недалеко от Пуэрто-Рико при попытке незаконно попасть в страну, а оттуда в США. Власти разрабатывают спасательную операцию, передает AP.

Перевозчики высадили мигрантов около необитаемого острова Мона, ставшего неофициальной пристанью для контрабандистов. Несколько человек сумели добраться до обитаемой территории и рассказали о тех, кто застрял на острове. По данным местных властей, в группе 38 мужчин, пять детей 5-13 лет, 60 женщин, из которых трое беременны.

Доплывших мигрантов опросили, по их словам, никто не пострадал во время поездки или высадки.

В конце июля пять нелегальных мигрантов погибли после высадки в воду около необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. 68 человек сумели спастись.

Сан-Хуан, Наталья Рязанова

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